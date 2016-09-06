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DAEŞ'e karşı HIMARS ile etkin önlem!

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 09:50

DAEŞ'e karşı kullanılan Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için 50 askeri 'ye geldi.

'den 'ye gönderilen ve konuşlandırıldığı Gaziantep Almalıtepe'den geçen cumartesi gecesi terör örgütü DAEŞ'e karşı kullanılan HIMARS (Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi) füze sistemi için yaklaşık 50 ABD askerinin 'ye geldiği belirtildi.
30 namlulu, 92 kilometre menzile ve hızlı hareket kabiliyetine sahip HIMARS füzelerinin de DAEŞ hedeflerini imha etmek için kullanılacağı öğrenildi.