DAEŞ'e karşı HIMARS ile etkin önlem!

DAEŞ'e karşı kullanılan Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için 50 ABD askeri Türkiye'ye geldi.

ABD'den Türkiye'ye gönderilen ve konuşlandırıldığı Gaziantep Almalıtepe'den geçen cumartesi gecesi terör örgütü DAEŞ'e karşı kullanılan HIMARS (Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi) füze sistemi için yaklaşık 50 ABD askerinin Türkiye'ye geldiği belirtildi.

30 namlulu, 92 kilometre menzile ve hızlı hareket kabiliyetine sahip HIMARS füzelerinin de DAEŞ hedeflerini imha etmek için kullanılacağı öğrenildi.