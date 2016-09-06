DEAŞ Türk tanklarına saldırdı: 3 şehit, 4 yaralı!

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 14'üncü gününde, Vukuf bölgesindeki çatışmalarda, terör örgütü DAEŞ unsurlarınca, güdümlü roketlerle TSK'ya ait iki tanka yönelik saldırı sonucu 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 14'üncü gününde, operasyon bölgesinde teröristlere ait olduğu belirlenen 44 hedef Fırtına obüsleriyle vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 14'üncü gününde, operasyon bölgesinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 44 hedef, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Fırtına obüsleriyle 153 atım yapılarak tam isabetle vuruldu.

Harekatın başladığı günden bugüne kadar toplam 437 hedefe bin 852 atım yapıldı.

Koalisyon hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca saat 12.30 sıralarında, Baragidah bölgesinde tespit edilen DAEŞ hedefleri vuruldu. Ayrıca bugün koalisyon güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Vukuf ve Sadvi köyleri ele geçirildi.

Operasyonların sürdüğü Vukuf bölgesinde çıkan çatışmalarda, terör örgütü DAEŞ unsurlarınca, güdümlü TAS roketleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki tanka yönelik saldırı düzenlendi.

TSK: DEAŞ'ın iki tanka saldırısında 2 şehit, 5 yaralı var

3 ASKER ŞEHİT OLDU

Saldırıda 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, yine Vukuf bölgesi ve civarında süren çatışmalarda, 2 ÖSO personeli hayatını kaybetti, 2 personel de yaralandı. Tahliye edilen yaralıların hastanede tedavilerine başlandı.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgesinde güvenlik riski doğuran Suriye'nin kuzeyinde yürütülen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, terör örgütü DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos'ta "Fırat Kalkanı Harekatı" başlatılmıştı.

Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" ile Birleşmiş Milletler'in terör örgütü DAEŞ'le mücadeleye yönelik aldığı kararlar çerçevesinde sürdürülüyor.