‘Deniz imamı’ da gözaltına alındı

Kocaeli’nde bir dönem Gebze Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ve FETÖ’nün ‘Deniz Kuvvetleri İmamı’ olduğu iddia edilen Orhan Sipahioğlu, Beykoz’da gözaltına alındı

FETÖ liderinin yanında uzun yıllar kalan ve daha sonra örgütün gerçek yüzünü görerek itirafçı olan Yazarı Nurettin Veren'in örgütün 'Deniz Kuvvetleri İmamı' olarak adını verdiği Orhan Sipahioğlu, önceki gece İstanbul Beykoz'da gözaltına alındı. Sipahioğlu, soruşturmanın yürütüldüğü Gebze'ye getirildi. Deniz kurmay binbaşı iken, Yüksek Askeri Şura kararıyla, irticacı olduğu gerekçesiyle ordudan atılan Sipahioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başlamıştı.



BELEDİYEDEN EMEKLİ OLDU

2011 yılında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker tarafından özel olarak getirilen ve belediye başkan yardımcılığı görevine atanan Sipahioğlu, burada da önemli birimleri kendisine bağlamıştı. 16 Eylül 2015'te, kendisine bağlı bazı müdürlerle birlikte istifa eden Sipahioğlu, 18 Eylül'de ise emekli olmuştu. Belediyeden ayrılma gerekçesi ise bir ihale ile ilgili başka bir başkan yardımcısıyla yaşadığı itilafı göstermişti.