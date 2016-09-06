FETÖ'nün Çağlayan ayağına 16 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağlayan Adliyesi çalışanlarından 16'sı tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL ile hız kazanan FETÖ ile mücadelede yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 15 Ağustos'ta Çağlayan Adliyesi çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği FETÖ operasyonunda gözaltına alınan isimlerin işlemleri tamamlandı.

ÖRGÜTE BİLGİ SIZDIRMAKTAN...

Adliyeye sevk edilen 21 kişiden 16'sının Fetullahçı Terör Örgütüne bilgi sızdırmak, himmet toplamak ve örgüt adına faaliyette bulunmaktan tutuklandığı belirtildi. 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İŞE BÖYLE GİRDİLER

Şüphelilerin örgütün yönlendirmesi ile Adliye'de işe girdikleri, işe giriş için gereken klavye eğitimi ve sınav sırasında belli sürede yazılması gereken metnin önceden kendilerine sorumlu abiler tarafından verildiği tespit edildi.

İLK MAAŞIN TAMAMI, HER MAAŞIN YÜZDE 10'U

Ayrıca şüphelilerin ifadelerinde ilk maaşının tamamını, diğer maaşlarının da yüzde 10'unu örgüte verdikleri de belirlendi.

Sabah.com.tr / ÖZEL

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