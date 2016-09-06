Fetullah Gülen'e yelpaze sallayan şahıs gözaltına alındı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ağlarken bayılmaması için yelpaze sallayan ve bu görüntüyle sosyal medyada tanınan İsa Sönmez, İzmir'de gözaltına alındı.

1990'lı yılların başında çekildiği tahmin edilen ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ayılıp bayılma numarası sırasında yelpaze sallayan kişinin Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş teknisyeni olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada 'yelpazeci çocuk' olarak tanınan kişinin İsa Sönmez olduğunun belirlenmesinin ardından, polis soruşturma başlattı. Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne giden ekipler, İsa Sönmez'i gözaltına aldı. Sönmez, ifade için emniyete götürüldü.

YELPAZECİ ÇOCUK DİŞ TEKNİSYENİ ÇIKTI

İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreteri Ahmet Erbaycu, olayın ortaya çıkmasının ardından kişi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

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