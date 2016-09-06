Figen Yüksekdağ'dan 'yeni darbe' tehdidi

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Bir sabah darbeyle uyanabilirsiniz. Darbeyi püskürttük derken, başka bir darbe başınıza bela olabilir. Bir gün savaşın çok daha büyüdüğünü ve tırmandığıyla bölgesel bir savaşın içerisinde olduğunuz gerçeğiyle karşı karşıya kalabilirsiniz" sözleriyle tehdit etti.

Diyarbakır'da terör örgütünün sözde lideri Öcalan'dan darbe girişiminin ardından haber alınmadığı gerekçesiyle DBP binasında dün açlık grevine giren ve aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 50 kişiyi, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle, HDK Eş Genel Başkanları Ertuğrul Kürkçü ve Gülistan Kılıç ziyaret etti.

YÜKSEKDAĞ'DAN "YENİ DARBE" TEHDİDİ

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ haddini aştı ve "yeni darbe" tehdidinde bulunarak şöyle konuştu:

"Mevcut siyasi iktidar belli dönemdir izlediği tekleşme çizgisini artık tam anlamıyla kendisini tecrit eden bir noktaya dönüştürmüştür. Sanmasınlar ki, sadece İmralı'da sayın Abdullah Öcalan'a bir tecrit uygulanıyor.

Bugün kendisine asıl tecrit eden ve toplumdan, demokrasi güçlerinden, halkardan, haklılıklardan tecrit olmuş durumda olan siyasi iktidardır. AKP hükümetidir. Kendisini haklar ve özgürlükler alanından tecrit etmiş durumda.

Başta iktidar partisi olmak üzere Türkiye toplumda hiç kimse yarını göremiyor. Yarının ne olacağını bilemiyor. Bir sabah darbeyle uyanabilirsiniz. Darbeyi püskürttük derken, başka bir darbe başınıza bela olabilir.

Bir gün savaşın çok daha büyüdüğünü ve tırmandığıyla bölgesel bir savaşın içerisinde olduğunuz gerçeğiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir gün o çok güvendiğiniz iktidarınız, koltuklarınız, ayrıcalıklarınız ellerinizden altınızdan kayıp gidebilir."

Teröristbaşı Öcalan'la görüşmenin meşru ve hukuki bir talep olduğunu savunan Yüksekdağ, "Bizler doğrudan sayın Öcalan'dan haber almak istiyoruz" diye konuştu.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'DAN MENBİÇ TEHDİDİ