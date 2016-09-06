Hayati Yazıcı o sözlere açıklık getirdi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AHaber'de Murat Akgün'ün programında, Hürriyet gazetesinin, görüşlerini çarpıttığını ifade etti. Yazıcı, böyle bir ifade kullanmadığını söyledi. Yazıcı, "Benim söylediğim şey FETÖ'cüler bizim partimizde barınamaz demiştim. İfadem buydu" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hürriyet gazetesinin kendisi ile alakalı cümleleri çarpıtarak verdiği haberle alakalı, AHaber canlı yayınında, "O ifade bana ait değil" dedi. Yazıcı, konuyla ilgili "O ifade bana ait değil. Benim söylediğim şey FETÖ'cüler bizim partimizde barınamaz demiştim. İfadem buydu." açıklamasında bulundu.

15 Temmuz'un dünya tarihinde örneği olmadığını ifade eden Yazıcı hükümetin OHAL sürecindeki çalışmalarına da değindi.

Yazıcı şunları kaydetti:

O gunden itibaren hükümetimiz OHAL ilan etti. Bu yapı ile bağlantılı olan herkes kamu kurum ve kuruluşlarından temizleniyor. Benzer çalışmaları partimizin içerisinde de sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı bu süreç doğrultusunda yoğunlaştırıyoz. Teşkilatlarımızdan bu yapıya mensup kişileri arındırma çalışmalarımız 7 Şubat'tan beri devam ediyor.

15 TEMMUZ'DAN SONRA AK PARTİ'DE BU YAPIYA MENSUP KİŞİLER ÇIKTI?

Kongrelerimizi, belediye seçimleri, 17-25 Aralık'tan sonra yaptık, grup listeleri o tarihten sonra oluştu. Tüm bunlara karşı göremediğimiz sızmalar var.

Teşkilatımız içerisinde bu yapıya mensup kişilerin tespiti çalışmasını teşkilat başkanlığımız yürütüyor. İllerde komisyonlar var, gelen deliller burada toplanıyor ve değerlendirmeler neticesinde gerekli şekilde adım atıyoruz. Çok hassas bir çalışma yürütüyoruz. Sayı vermem şu an için mümkün değil. Ancak gelen delillerin doğruluğu konusunda da çok titiz çalışıyoruz.

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