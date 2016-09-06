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HDP'den 'açlık grevi' tiyatrosu

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 02:10
HDP'den 'açlık grevi' tiyatrosu
HDP'den 'açlık grevi' tiyatrosu

PKK elebaşı Öcalan'dan 'haber alamadıkları' iddiasıyla 'açlık grevi' başlatan HDP'lilerin eylemi tiyatroya dönüştü. Greve başlayan 50 kişilik grubun su, çay ve içtiği kameralara yansıdı.

Terör örgütü PKK'nın alçak saldırıları son dönemde artarken, bazı siyasi parti ve kuruluşlar da Güneydoğu'da provokasyon başlatmak için düğmeye bastı. "PKK terör örgütü değildir" diyen Demirtaş'ın genel başkanı olduğu HDP ile DBP, HDK, KJA ve DTK, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan 'haber alamadıkları' bahanesiyle açlık grevine başladı.

Açlık grevine aralarında HDP'den Dilek Öcalan ve Ferhat Encü, DBP'den Sebahat Tuncel, DTK'dan Leyla Güven, İmralı Heyeti'nden Bağrıyanık, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya, Öcalan'ın avukatları Ebru ve Cengiz Çiçek'in de aralarında olduğu 50 kişi katıldı.

HDP'lilerin 'açlık grevi'nde çay, ve su içmesi kameralara yansıdı.

HDP'den 'açlık grevi' tiyatrosu