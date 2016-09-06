PKK elebaşı Öcalan'dan 'haber alamadıkları' iddiasıyla 'açlık grevi' başlatan HDP'lilerin eylemi tiyatroya dönüştü. Greve başlayan 50 kişilik grubun su, çay ve sigara içtiği kameralara yansıdı.

Terör örgütü PKK'nın alçak saldırıları son dönemde artarken, bazı siyasi parti ve kuruluşlar da Güneydoğu'da provokasyon başlatmak için düğmeye bastı. "PKK terör örgütü değildir" diyen Demirtaş'ın genel başkanı olduğu HDP ile DBP, HDK, KJA ve DTK, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan 'haber alamadıkları' bahanesiyle açlık grevine başladı.



Açlık grevine aralarında HDP'den Dilek Öcalan ve Ferhat Encü, DBP'den Sebahat Tuncel, DTK'dan Leyla Güven, İmralı Heyeti'nden Ceylan Bağrıyanık, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya, Öcalan'ın avukatları Ebru Günay ve Cengiz Çiçek'in de aralarında olduğu 50 kişi katıldı.



HDP'lilerin 'açlık grevi'nde çay, sigara ve su içmesi kameralara yansıdı.

HDP'den 'açlık grevi' tiyatrosu