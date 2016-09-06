HDP’li 8 vekil hakkında zorla getirme kararı

Terör örgütü PKK’nın üst yapılanması KCK ana davasında, HDP Grup Başkanvekili Demirel’in de aralarında bulunduğu 8 vekil hakkında zorla getirme kararı verildi

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ana davasında HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel'in de aralarında bulunduğu 8 milletvekili hakkında zorla getirilme kararı aldı. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin yargılanmasına başlandı. Daha önce dosyaları ayrılan 8 milletvekilinin yargılanmasına Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanık milletvekilleri katılmazken, avukatları hazır bulundu. Mahkeme, duruşmaya katılmayan 1 Kasım 2015'teki 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den milletvekili seçilen Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında "zorla getirme" yönünde karar verdi. Ayrıca dava dosyasında firari olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok'un da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.