HDP’li Baluken’den iç savaş tehdidi!

İdris Baluken HDP’li 8 ismin zorla mahkemeye getirilme kararını Türkiye’yi tehdit ederek karşıladı!

PKK ile arasına mesafe koymayan HDP'de Fırat Kalkanı operasyonu ile eş zamanlı olarak başlayan "toplumu tehdit etme" , "Korku pompalama" politikası sistematik olarak devam ediyor. HDP Grup Başkanvekili Baluken, 8 HDP'li hakkında dün verilen zorla getirme kararına karşı Türkiye'yi iç savaş ve kaos ile tehdit etti.

İşte Baluken'in tehdit dolu konuşmasından öne çıkanlar:

Hükümeti de uyarıyoruz. Sakın ola ki milletvekillerimize yönelik bu çılgınca arayışların peşine düşmeyin Önümüzdeki süreç açısından var olan toplumsal gerilimi artırmayın.

"KAOS, ÇATIŞMA, İÇ SAVAŞ!"

Ülkeyi kaosa ve sürdürülemez bir istikrarsızlığa sürükleme arayışından vazgeçilmelidir. Gidilecek yol kaostur. Maalesef üzülerek ifade ediyorum iç çatışmadır iç savaştır. "

Baluken'den önce de Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Cemil Bayık, ve Salih Müslim aynı tehditleri tekrarlamıştı...

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