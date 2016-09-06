Hollanda’da FETÖ okullarından kaçan kaçana

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler, çocuklarının kaydını FETÖ bağlantılı okullardan almaya başladı. Hollanda basını da yüzlerce velinin, çocuklarını ülkedeki FETÖ bağlantılı okullardan alarak, başka okullara yazdırmaya başladığını aktardı. Türk velilerin özellikle Anadolu Ajansı tarafından geçen hafta yayımlanan Hollanda'daki FETÖ bağlantılı okulların listesinden sonra harekete geçtiği kaydedildi. Öte yandan Hollanda polisi, FETÖ'yü sosyal medyada eleştiren Türk asıllı bir Hollanda vatandaşını gözaltına aldı.