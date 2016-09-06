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’da FETÖ okullarından kaçan kaçana

Hollanda’da FETÖ okullarından kaçan kaçana
Hollanda’da FETÖ okullarından kaçan kaçana

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler, çocuklarının kaydını FETÖ bağlantılı okullardan almaya başladı. basını da yüzlerce velinin, çocuklarını ülkedeki FETÖ bağlantılı okullardan alarak, başka okullara yazdırmaya başladığını aktardı. Türk velilerin özellikle Anadolu Ajansı tarafından geçen hafta yayımlanan 'daki FETÖ bağlantılı okulların listesinden sonra harekete geçtiği kaydedildi. Öte yandan polisi, FETÖ'yü sosyal medyada eleştiren Türk asıllı bir Hollanda vatandaşını gözaltına aldı.