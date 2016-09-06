İstanbul, Ankara ve İzmir’e ‘darbe mahkemeleri’ geliyor

HSYK, yetki kararnamesine ilişkin hazırlıklara başladı. Bu kararnameyle darbe yargılamalarının yapılacağı Ankara, İzmir ve İstanbul’da, örgütlü suçlardan açılan davalara bakmakla yetkili terör mahkemeleri kurulacak.

Adli ve idari yargıda 1418 kişilik kararname yayımlayan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), yetki kararnamesine ilişkin hazırlıklara başladı. Kararnameyle görev yeri değiştirilen hâkimlerin yetkileri belirlenecek. HSYK bu kararnameyle darbe yargılamalarının yapılacağı Ankara, İzmir ve İstanbul'da, örgütlü suçlardan açılan davalara bakmakla yetkili "terör mahkemeleri" kuracak. Bu mahkemeler mevcut terör mahkemeleri ile birlikte darbe yargılamalarına bakacak. FETÖ mensubu olduğu belirlenen 3390 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç eden HSYK, bu isimlerden boşalan yerleri doldurmak ve soruşturmaların etkili biçimde sürdürülmesini sağlamak için 1418 kişilik takviye kararnameyi 2 Eylül'de yayımlamıştı.

DARBECİLER BU MAHKEMELERDE YARGILANACAK

Ankara, İzmir ve İstanbul'a birer terör mahkemesi kurulacağı belirtilirken, Ankara ve İstanbul'da kurulacak yeni mahkeme sayısının 2'den fazla da olabileceği ifade ediliyor. Bu mahkemelere ilişkin kararın, bayramdan sonra açıklanması beklenen yetki kararnamesinde yer alması umuluyor. Söz konusu mahkemeler, mevcut terör mahkemeleriyle birlikte darbe yargılamalarına bakacak. HSYK'nın yeni mahkemeleri soruşturmaların tamamlanmasına yakın bir tarihte hayata geçirebileceği de ifade ediliyor. Darbe soruşturmalarının ise 6 ay içerisinde tamamlanacağı hesaplanıyor.

ANKARA VE İSTANBUL'A 3'ER TANE

Yasalaşan yüksek yargı düzenlemesiyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili soruşturmaların il başsavcılıklarında, açılacak davaların da il merkezlerindeki ağır ceza mahkemelerinde görülmesi hüküm altına alınmıştı. Bu da il merkezlerindeki terör suçlarına bakan mahkemelerin iş yükünün artmasına neden olmuştu. Ankara ve İstanbul'da terör suçlarına bakmakla görevli 3, İzmir'de ise 1 mahkeme bulunuyor. Öte yandan, ilerleyen süreçlerde gerektiğinde bazı büyük illere de (Konya, Diyarbakır vb.) ilave terör mahkemelerinin kurulabileceği kaydediliyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Türkiye genelinde FETÖ mensuplarına yönelik darbe girişimi soruşturmaları kapsamında binlerce kişi tutuklandı. Soruşturmaların tamamlanmasının ardından bu kişilerin yargılanmalarına başlanacak. Bunların önemli bir kısmı Ankara'da yer alıyor. Darbecilerin yargılanması için Sincan Cezaevi Kampusu'nda duruşma salonu yapılıyor. Türkiye'nin en büyük duruşma salonu olacağı ifade edilen mekân için inşaat çalışmalarına başlandı. 900 kişi kapasiteli olan duruşma salonunun kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. (Habertürk)