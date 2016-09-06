Kırıkkale'de öğretmen FETÖ'cü olduğunu kabul etti

Kırklareli’nde askeri darbe girişiminin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 öğretmenin ifadeleri, kapatılan cemaate bağlı kolejlerdeki işleyişin yanı sıra elebaşı Fetullah Gülen’in doğacak çocuklara bile kendisinin isim verdiğini ortaya çıkardı. Cemaatin okullarında 'Himmet' ve 'Bağış' adı altında para toplandığını, sohbet toplantılarında Gülen’in videolarının izletildiğini anlatan öğretmenler, "Takılarımızı satıp Bank Asya’ya yatırılmasını istediler, seçim öncesi de AK Parti’ye oy verilmemesi için siyasi propaganda yaptılar" dedi. Gözaltına alınan dershane yöneticisi 41 yaşındaki Ahmet B., FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen’i ’İslam alimi’ olarak gördüğünü söyledi.

Kırklareli'nde geçen cuma günü 160 polisin katıldığı şafak operasyonunda aralarında 'il imamı' Şuayip Beyazıt'ın eşi Emine Mine Beyazıt ve öğretmenlerin de bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dershane hizmetlisi Erdal Buhran'ın evinde FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen'in hasta yatağında çekilmiş fotoğrafı ve altında 'şifa' bulması için edilecek dua yazılı belge bulunurken, 4 günden bu yana gözaltında ifade veren öğretmenler, örgütün özel eğitim kurumlarındaki işleyişinin yanı sıra elebaşı Fetullah Gülen'in doğacak çocuklara bile kendisinin isim verdiğini ortaya çıkardı.

"TAKILARINIZI SATIP, BANKA ASYA'YI KURTARIN"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak sorgulanan cemaatin kolej öğretmenlerinden 36 yaşındaki Bahar S., sohbet toplantılarında Fetullah Gülen videolarının izlettirildiğini ifade ederek, şöyle dedi:



"Okuldaki yöneticiler dershanelerin kapatılması hususunda bizlere etiket yayınlayıp tweet attırmaya zorlardı. Biz de onun baskısıyla atardık. Gülen'in beddua etmediğine dair bize yazılı broşür ve evraklar verip, ayrıca dershanelerin kapatılmaması konusunda siyasi hükümet aleyhinde propaganda yapılıyordu. Yöneticiler öğretmenlere takılarınız dahil bozdurup Bank Asya'ya yatırıp zor durumdan kurtarmamızı istedi. Başkalarının evini, arabasını satıp paraları Bank Asya'ya yatırdığı hakkında örnekler veriyordu. Ayrıca en önemlisi seçim öncesi AK Parti'ye oy verilmemesi, CHP'ye oy verilmesi hususunda siyasi propaganda yapıyordu. Alışverişleri de belli market zincirlerinden yapmamızı istiyordu."

Kapatılan kolejin Fen Bilgisi öğretmeninin kendisine namaz kılması için baskı yaptığını öne süren Bahar S., kıyafetlerine karıştığını ve makyaj yapmaması konusunda da uyarılarda bulunduğunu anlattı.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN İHRAÇ LİSTESİ

ÇOCUKLARIN İSİMLERİNİ GÜLEN KOYMUŞ

İfadesi alınan öğretmenlerden 31 yaşındaki Nurdem T.'nin ise 'Altın nesil nedir?' sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen'in 'altın nesil' projesini bilmediğini anlatan Nurdem T., doğacak çocukların isimlerine bile Gülen'in karar verdiğini belirterek, "Ne olduğunu bilmiyorum ama okulda çalıştığım dönemde çocuğu olacak öğretmen arkadaşlar çocuklarının ismini bir şekilde Fetullah Gülen'e ulaşarak isim koyduruyorlardı. Bunun sebebini bilmiyorum ama altın nesilden Gülen'e minnet duyan bir gençlik kastedilmiş olabileceğini düşünüyorum" dedi.

KATALOGDAN EŞ SEÇMİŞLER

Kolejde bekar öğretmenlerin eşlerini cemaate bağlı olanların fotoğraflarından seçerek evlendiğini anlatan Nurdem T., "Fatih Koleji'nde çalıştığım dönemde bildiğim kadarıyla bekar öğretmenlere bazı erkek şahısların fotoğraflarının gösterilip, kişisel özelliklerini belirterek tavsiyelerde bulunduklarını, eğer ki evlenmek istemesi halinde şahısların görüştürüldüğünü duydum. Okulda böyle evlendiğini bildiğim çiftler var. Bayramlar yaklaştığında toplantılar yapılır öğretmenlerden kurban parası vermemiz istenir, çevremizden toplamamız istenirdi. Ramazan bayramında yine zekat, fitre toplantıları olurdu. Bunlarda öğretmenlerden zekat ve fitre parası istenirdi. Yine Zaman Gazetesi ile ilgili toplantılar yapılır, gazete abonelikleri için çevremizden abone bulmamız istenirdi. Bu toplantılarda okulda görevli öğretmenleri tamamı katılırdı. Erkek öğretmenler ön sırada bayan öğretmenler arka sıralarda olurdu" dedi.

İŞTE İHRAÇ EDİLEN VALİLER, KAYMAKAMLAR VE BİNLERCE FETÖ'CÜ MEMUR

"BANA GÖRE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL, GÜLEN TERÖRİST DEĞİL"

Operasyon kapsamında gözaltına alınan dershane yöneticisi 41 yaşındaki Ahmet B. ise FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen'i 'İslam alimi' olarak gördüğünü söyledi. İfadesinde Gülen hareketinin 'silahlı terör örgütü' olmadığını belirten Ahmet B., "Bugünkü son duruma göre Fetullah Gülen hareketi bir silahlı terör örgütü değil ve Fetullah Gülen de silahlı terör örgütü lideri değildir. Ben böyle düşünüyorum. Terör örgütü sayılması için mahkeme kararı olması lazım ama böyle bir karar yok. O yüzden de bana göre terör örgütü değildir. Fetullah Gülen'in ben İslam alimi olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz darbe girişimine kalkışanlarında bu cemaatle ve Fetullah Gülen hareketiyle ilgisinin olup, olmadığını bilmiyorum" diye savundu.

"HALA BAĞIM VAR"

2015 Mart ayında görev yaptığı dershaneden ayrıldığını ve cemaatle her türlü bağlantısını kestiğini anlatan Ahmet B., "Mart 2015'ten sonraki olaylar hakkında bir bilgim yoktur. Ben kendi KPSS kursumu açtıktan sonra dershaneden öğretmenler hem çalışmak amaçlı hem de kurs görmek amaçlı gelmişlerdir. Bunun dışında bir bağlantım kalmamıştır. Ancak cemaate gönül bağım eskisi kadar olmasa da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Gözaltında ifade alma işlemleri süren 41 şüphelinin daha sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi.

217 ŞÜPHELİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Kırklareli'nde 15 Temmuz askeri darbe girişiminin bu yana düzenlenen operasyonlar kapsamında yaklaşık 800 kişiyle ilgili adli işlem yapıldı. Aralarında asker, polis, memur, işadamı, esnaf ve cemaate bağlı özel eğitim merkezlerindeki çalışanlarında aralarında bulunduğu 217 şüpheli tutuklandı.