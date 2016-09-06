Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde, 1 Nisan gecesi Askerlik Şubesi'ne yönelik PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği, 1 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Mardin Valiliği, Kızıltepe'deki bombalı terör saldırısı ile ilgili yakalanıp gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:



"1 Nisan günü saat 23.35 sıralarında Kızıltepe Askerlik Şubesi'ne yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucunda, yabancı uyruklu 1 şahıs hayatını kaybetmiş, 24 vatandaşımız yaralanmış, 258 vatandaşımız ise maddi olarak zarar görmüştür. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince PKK terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde; bomba yüklü araçla terör saldırısını gerçekleştiren araca öncülük ettiği tespit edilen şüphelilerden E.Ö., isimli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı Adli makamlarca tutuklanarak Mardin Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar çok yönlü devam etmektedir."