Kuzey Irak'a hava harekatı!

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik hava harekatı sonucunda, aralarında terör örgütü lider kadrosunun da bulunduğu 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, alınan duyumlar, keşif vasıtaları ve insansız hava araçlarından elde edilen bilgiler ışığında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde dün icra edilen hava harekatı sonucunda, içinde bölücü terör örgütünün lider kadrosunun da bulunduğu 30 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca, dün öğle saatlerinde Gara bölgesinde tespit edilen iki hedef ateş altına alınarak imha edilmişti.

30 terörist etkisiz hale getirildi