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  • AA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 02:12
Kuzey Irak'a hava harekatı!
Kuzey Irak'a hava harekatı!

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik sonucunda, aralarında terör örgütü lider kadrosunun da bulunduğu 30 in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, alınan duyumlar, keşif vasıtaları ve insansız hava araçlarından elde edilen bilgiler ışığında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde dün icra edilen sonucunda, içinde bölücü terör örgütünün lider kadrosunun da bulunduğu 30 in etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca, dün öğle saatlerinde Gara bölgesinde tespit edilen iki hedef ateş altına alınarak imha edilmişti.

30 terörist etkisiz hale getirildi