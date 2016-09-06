'PKK destekçilerini de FETÖ'cüler gibi ayıklayacağız'

AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, "Demirtaş’ın, 'PKK’yı terör örgütü olarak tanımadıklarına' ilişkin açıklamasının sebebi PKK’nın köşeye sıkışmasıdır. Demirtaş unutmasın, korkunun ecele faydası yok" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "PKK'yı terör örgütü olarak tanımadıklarına" ilişkin açıklamasının sebebinin PKK'nın köşeye sıkışması olduğunu belirterek, "Nasıl ki FETÖ ile bağı olanları kamu kurumlarından ayıkladık, ayıklıyoruz; PKK destekçilerini de aynı akıbetin beklediğini herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.

İnceöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "PKK'yı terör örgütü olarak tanımadıklarını" beyan ettiğini vurguladı. İnceöz, "Bu, bizim açımızdan malumun ilanı hüviyetindedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sırtını PKK'ya, PYD'ye dayadığını söyleyen, meydanlara terörist başı Öcalan'ın heykelini dikeceği vaadinde bulunan eş başkanlara ve teröristlerin cenazelerine gitmeyi marifet bilen vekillere sahip bir partinin, PKK'yı terör örgütü olarak görmesi zaten abesle iştigal olurdu." diyen İnceöz, şöyle devam etti:

"Cemil Bayık'tan aldığı sufle ile halka 'direnişe hazır olun' diyerek iç savaş düşleri gören Demirtaş, şunu unutmasın ki asla yeni bir 6-8 Ekim olaylarına sebebiyet veremeyecektir. Biz biliyoruz ki PKK'ya bir kere dahi olsun 'sana silah bıraktıracağız' diyemeyen Demirtaş'ın böyle aymazca açıklamalarının sebebi PKK'nın köşeye sıkışmasıdır.

Demirtaş unutmasın ki korkunun ecele faydası yoktur, PKK'nın kökü kazınacaktır. Dağda olsun, şehirde olsun, kamuda olsun fark etmiyor. Nasıl ki FETÖ terör örgütüyle bağı olanları kamu kurumlarından ayıkladık, ayıklıyoruz; PKK destekçilerini de aynı akıbetin beklediğini herkesin bilmesini istiyoruz."

AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, Demirtaş'ın ayrıca, terörist başı Öcalan için açlık grevi başlattıklarını söylediğini ifade etti.

İnceöz, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanımızın bu konudaki açıklamalarına rağmen meseleyi siyasi şova dönüştürenler, keşke PKK'nın katlettiği vatandaşlarımız için de aynı duyarlılığı gösterselerdi. Ama ne yazık ki HDP hiçbir zaman bu hassasiyeti gösteremedi ve hiçbir zaman 79 milyonun acısını sinesinde hissetmedi. HDP, Türkiye partisi olma iddiasıyla çıktığı yolda, terör partisi olarak yoluna devam ediyor."