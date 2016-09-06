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Saldırı hazırlığındaki terörist bombalarla yakalandı!

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 02:12
Saldırı hazırlığındaki terörist bombalarla yakalandı!
Saldırı hazırlığındaki terörist bombalarla yakalandı!

'de saldırı hazırlığı yapan terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 05 Eylül 2016 günü saat 20.15 sıralarında ilimiz merkezinde hazırlığı yaptığı tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu üzerinde bulunan 2 adet el bombası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."