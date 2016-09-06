Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Bizi yıkmayan her şey güçlendirir

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinin birinci eğitim döneminden mezun olan genç kızlar, bugün sertifikalarını Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, son 10 yılda erkeklerde istihdam oranının yüzde 21 artarken, kadınlarda yüzde 52'lik bir artış sağlandığını belirterek, "Bir başka açıdan bakacak olursak, kadınların iş gücüne katılım oranı, 2003-2016 arasında yüzde 26'dan, yüzde 31'e yükseldi." dedi.

KADEM'den genç kızlara sertifika

Bayraktar, KADEM, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nü ortaklığında gerçekleştirilen "Geleceğe İşbaşı" projesinin sertifika törenine katıldı.

Böylesine önemli bir proje vesilesiyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Bayraktar, özellikle genç kızların geleceği adına hayata geçirilen projenin parçası olmanın kendisine onur verdiğini söyledi.

"Gençlik, geleceğin ruhunu taşır. Ülkemizin umududur." diyen Bayraktar, özellikle de kadınların bu ruhun şekillendiricisi olduğunu vurguladı.

"Genç kadın" kelimelerinin başına bir de yetenekli, nitelikli ve girişimci sıfatlarının eklenmesiyle Türkiye'nin umudunun daha da artığını dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Geleceğe İşbaşı Projemiz geçtiğimiz yıl KADEM, İŞKUR ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ortaklığı ile başlamıştı. 30 genç kızımız çeşitli alanlarda mesleki eğitimler aldılar. Moda tasarımından, turizm ve otelciliğe, farklı mesleki alanlarda kendilerine bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir adım attılar. Bu proje, sivil toplum-kamu iş birliğinin güzel bir örneği. Bu vesileyle katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum."

- "Kadınların olduğu şirketler daha karlı oluyor"

Kadınların iş dünyasında yer alması, onların ekonomik dünyanın bir parçası olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Şu gerçeği artık hepimiz biliyoruz; yönetim kurullarında kadınların olduğu şirketler daha karlı oluyor." ifadelerine yer verdi.

Kadınların, gerek risk yönetimi açısından, gerekse sezgisel becerileriyle büyük bir fark ortaya koyduğunu, sorun çözme kapasiteleri ve gözlem yetenekleriyle bulundukları kurumlara değer kattıklarını belirten Bayraktar, kadınların ekonomik hayata dahil olması konusunda Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"KOSGEB aracılığıyla kadınlara KOBİ kredileri verilerek kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapıldığını kaydeden Bayraktar, bu tür desteklerle 10 yıl önce 69 bin olan kadın girişimci sayısının 2016'da yüzde 78 oranında artarak 89 bine ulaştığını ifade etti.

Bayraktar, "Bunlar elbette yeterli değildir. Daha yüksek oranlar hedeflenerek o doğrultuda çalışılmalıdır ve bu oranları iyileştirmede sivil toplum olarak bize de görevler düşüyor. Kadınları cesaretlendirme noktasında öncü çalışmalar yapmak durumundayız." görüşlerine yer verdi.

KADEM'in bu konuda duyarlı bir dernek olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Mobil Çözümlerin Adresi Kadın Projesi, bu duyarlılığın bir göstergesidir. Kadınların mobil teknoloji sektöründe iş gücüne ve istihdama yönelik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlanmıştır. Keza, 'İnovasyonda Kadın' Projesi, kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılmasına yönelik verimli bir proje olmuştur. İnşallah sayıları daha da artacaktır."

Proje kapsamında sertifika almaya hak kazananların hem yeni bir işe, hem de yeni bir hayata kapı aralayacağını belirten Bayraktar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Daha iyi bir dünya hayal etme yeteneğimizi hiç kaybetmeyelim. Hayatta hepimizin önüne çıkan engeller var. Fakat emin olun eğer yürüdüğümüz yolda güçlük ve engel yoksa, o yol bizi kolay kolay bir yere ulaştırmaz. Önemli olan bizim sürekli ve kararlı çabamızdır. Engeller, gözümüzü hedeften ayırdığımızda aşılmaz görünür. O nedenle hedeften gözümüzü ayırmamak durumundayız. Çünkü uzak mesafelere ancak, yakın mesafeleri aşarak ulaşabiliriz. Klasikleşmiş bir deyiş vardır ya, bizi yıkmayan her şey, her zorluk, bizi güçlendirir. Hayatın o zorlukları olmasa, hayatın değerini de anlayamazdık."

Mevlana'nın, "Gülü güzel kokulu yapan, dikenine katlanmasıdır" sözünü aktaran Bayraktar, "Bizim de sıkıntı ve zorlukların sonunda kazanacağımız nice şey var. Aslolan sabır ve kararlılıkla çalışmak. Şöyle düşünebiliriz. Suyu düşünmek susuzluğu gidermez veya ısınmak istediğinizde sadece odunu düşünmek işe yaramaz." dedi.

İnsanın bir şeyi sadece düşünmesi ve istemesinin onu hedefe ulaştırmayacağını, başarı için çok gayret, çok çalışmak ve yerine getirilmesi gereken şartları yerine getirmek gerektiğini vurgulayan Bayraktar, projenin genç kardeşleri için önemli bir motivasyon olacağını düşündüğünü söyledi.

KADEM olarak gençlerin gayretli çalışmalarının hep arkasında olacaklarını, bu dayanışmayı birlikte sürdüreceklerine dile getiren Bayraktar, "Sizlerin başarıya ulaşmış olduğunu görmek, bizler için de motivasyon kaynağı oluyor. Kadınlarımızın, gençlerimizin tüm alanlarda önünü açacak projeler için bize enerji veriyor. Birey olarak, toplum olarak hepimiz dayanışma içinde engelleri aşmak, kendimize yeni fırsat alanları açmak durumundayız. İnsanlığın bizden beklediği çok şey var." şeklinde konuştu.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, konuşması şu hikayeyi anlatarak tamamladı:

"Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pencereye oturmuş. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer gelmişler, Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girmişler. Hatta çoğu, kralı eleştirmiş. 'Halkından bu kadar vergi alıyor, ama yollardaki engelleri kaldırmıyor.' diye. Sonunda bir köylü çıkagelmiş. Saraya meyve ve sebze getiriyormuş. Sırtındaki küfeyi yere indirip, iki eli ile kayaya sarılmış ve itmeye başlamış. Kan ter içinde kalmış ama kayayı yolun kenarına çekmiş. Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereymiş ki, kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu görmüş. Açmış bakmış ki, kese altın doluymuş. Bir de kralın notu varmış. 'Bu altınlar, kayayı yoldan çeken kişiye aittir' diye. Kıssadan hisse, her engel, hayat şartlarımızı daha iyiye götürecek bir fırsat olabilir. Yeter ki, engelleri aşma konusunda kararlı olalım, gayret sahibi olalım."

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Çelenk de KADEM'in teşvikiyle açılan bu projede çocukların hayata bakışlarının değiştiğini söyledi.

"Kadın gülerse dünya güler" diyen Çelenk, KADEM'inde bunu başarmak için uğraştığını dile getirdi.

Allah'ın kainatı yaratırken bir erkek ve bir kadını dünyaya gönderdiğine ifade eden Çelenk, şöyle konuştu:

"Dünya oluşumunda insanlık tarihi bununla başladı ve bugüne kadar hiç denge bozulmadı. Yüzde elli yüzde elli. Denge hep devam etti. Bu bize bir şeyi ifade ediyor. Dünya kadınsız da olmaz erkeksiz de. Herkes birbirini bu şekilde tanımalı ve herkes birbirine, bu hakka saygı göstermeli. KADEM bu eksikliği görerek kuruldu. Şu anda bir çok ilde de organizasyonlarını yapıyor ve biz Ankara da buna müşahit olduk. Bununla da iftihar ediyoruz, tebrik ediyoruz ve yardımcı oluyoruz."

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, daha sonra eğitimlerini tamamlayan genç kızların teşekkür konuşmalarının ardından onlara sertifikalarını verdi.