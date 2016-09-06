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TSK'dan Kuzey 'a harekatı!

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 07:43 Güncelleme Tarihi: 6.9.2016 07:49
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey 'ın Metina ve Hakurt bölgelerine harekatı düzenledi.

Düzenlenen harekatta toplamda 12 vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada,"05 Eylül 2016 tarihinde 22:48-22:55 saatleri arasında kuzeyi Metina bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen dört hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir.

05 Eylül 2016 tarihinde 22:29-00:53 saatleri arasında Irak kuzeyi Hakurk bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen sekiz hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." ifadelerine yer verildi.