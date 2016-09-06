Türk hacı adaylarına klima çarptı

Aşırı hava sıcaklığının yaşandığı kutsal beldelerde ibadetlerini ifa ettikten sonra klimaların önünde serinlemeye çalışan Türk hacı adaylarının, hava değişimi nedeniyle rahatsızlandıkları ve hastanelere akın ettikleri belirtildi. Soğuk algınlığı, üst solunum yolları enfeksiyonu, yüksek ateş ve öksürük gibi çeşitli nedenlerle rahatsızlanan 72 bin kişiye tedavi hizmeti sunuldu.

Aşırı hava sıcaklığının etkili olduğu ve hac heyecanının sürdüğü kutsal topraklarda, ibadetlerini yaptıktan sonra döndükleri otellerde klimalarla serinlemeye çalışan Türk hacı adaylarının, hava değişimi nedeniyle rahatsızlandıkları ve hastanelere akın ettikleri belirtildi.

Soğuk algınlığı, üst yolunum yolları enfeksiyonu, yüksek ateş ve öksürük gibi çeşitli rahatsızlıklarla sağlık kuruluşlarına başvuran 72 bin hacı adayına tedavi hizmeti sunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mekke Hastanesi Başhekimi Dr. Doğan Akdoğan, şimdilik her şeyin normal seyrinde devam ettiğini belirterek, hacı adaylarının en çok sıcak-soğuk hava değişimi sebebiyle ve klimaların önünde serinlemeye çalışırken rahatsızlandığını söyledi.

Dr. Akdoğan, hastaneye gelenlerde en çok üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle karşılaştıklarını kaydetti.

Doğan, "Hacı adaylarının gerek iklim şartlarının değişikliği, gerekse hastanelerde, otobüslerde, otellerde ve diğer yerlerde bulunan klimalara uyum sağlayamamaları nedeniyle bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. Hacı adaylarımızın Türkiye'de alıştıkları fiziki şartların buradakinden farklı olması sebebiyle vatandaşlarımızda daha çok viral kökenli üst solunum yolları enfeksiyonları görülüyor." dedi.

Hacı adaylarının, öksürük, yüksek ateş, halsizlik, kırgınlık ve vücut ağrıları şikayetleriyle hastanelere başvurduğunu söyleyen Dr. Akdoğan, şöyle devam etti:

"Sağlık ocaklarımız ve hastanemizde hastalarımızı gerekirse ilaçlarını serumlara ilave edip, yatırarak tedavi ediyoruz. Onun dışında muayene ettikten sonra ilaçlarını yazıp, otellerinde tedavi edilmelerini sağlıyoruz. Bu yıl bizim açımızdan şükredilmesi gereken bir durum oldu. Geçmiş dönemler gibi olağanüstü bir durum olmadı. Salgın diyebileceğimiz bir hastalık hali yok. Rutin, iklim değişikliği ve seyahatler nedeniyle her zaman görülebilecek vak'alarla karşı karşıyayız."

Suudi Arabistan'da Türkiye'de görülmeyecek bir sıcaklık ve hava değişikliği bulunduğunu hatırlatan Dr. Akdoğan, "Burası çok sıcak. Türkiye'de hiç klima kullanma alışkanlığı olmayan insanlar, burada devamlı klima önünde kalıyorlar. Bunların etkisiyle rahatsızlıklar meydana geliyor. İshal vak'aları da görülüyor. Ancak bu salgın denilecek bir durum arz etmiyor." diye konuştu.

Günde 6 bin hastaya bakılıyor

Günlük hasta sayısının ortalama 6 bin olduğunu belirten Dr. Akdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda Mekke'nin en yoğun dönemini yaşıyoruz. Sağlık ocakları ve hastaneyle birlikte günde 6 bin hastaya bakıyoruz. Bunların en az 3'te 2'si üst solumun yolları enfeksiyonu nedeniyle sağlık kuruluşlarımıza başvuruyor. Hacı adaylarımızın hac ibadetini yapmasına engel olacak rahatsızlık yok denecek kadar az."

DİB Mekke Sağlık Ekip Başkanı Mahmut Türk de hastanede her zaman bir yoğunluğun yaşandığını dile getirdi. Hacı adaylarına daha iyi hizmet sunmak için her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Mahmut Türk, 1 ekip başkanı, 1 başhekim, 4 başhekim yardımcısı, 56 uzman, 55 pratisyen doktor, 2 diş hekimi , 68 hemşire ve 114 sağlık personeliyle 43 idari görevli olmak üzere, 344 kişilik ekiple Mekke'de sağlık hizmeti verdiklerini anlattı.

72 bin kişi tedavi edildi

Hacı adaylarına yönelik sağlık hizmetine 8 Ağustos'ta başladıklarını dile getiren Türk, Medine'de görev alan 200 kişinin eklenmesiyle birlikte Mekke'de 544 kişilik kadro olacağını hatırlatarak, "18 yoğun bakım, 18 poliklinik gözlem, 9 acil ve 75 servis olmak üzere 120 yatak kapasiteli hastanemizde 24 saat hizmet veriyoruz. Ayrıca hacı adaylarımızın yoğun olarak bulundukları bölgelerde 2 sağlık merkezi ve 12 sağlık ocağımız da hizmet vermektedir." şeklinde konuştu.

Mahmut Türk, Arafat'taki sağlık hizmetlerini de planladıklarını aktararak, "Burada 4 çadır hastanesi kuruldu. 9 adet gezici ambulans istihdam edildi." ifadelerinini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla hac ibadetini yapmayı tercih eden hacı adayı sayısının 41 bini aştığını ancak kutsal topraklara gelen 64 bin 111 hacı adayına hizmet sunduklarını vurgulayan Türk, tedavi edilen hasta sayısına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hastane polikliniklerinde 40 bin, sağlık merkezi ve sağlık ocaklarında 32 bin olmak üzere toplamda 72 bin kişi muayene edildi. Hastanemizde 892 hasta yataklı tedavi edildi. Şu an itibarıyla hastanemizde 75 hasta yatıyor."

Mahmut Türk, kutsal topraklarda hayatını kaybeden hacı adayı sayısının 16'ya yükseldiğini sözlerine ekledi.

HACI ADAYLARI KÂBE MÜZESİNE AKIN EDİYOR

HACI ADAYLARINA 111 ARAÇLA SERVİS