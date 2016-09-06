‘Yeğenim hainlerin tuzağına düştü Hakk’a yürüdü’

Hakkâri Şemdinli'ye bağlı Aktütün'de şehit düşen Uzman Çavuş Fahrettin Livçalkan (26) Kayseri'de toprağa verildi. Törende şehit babası Mustafa Livçalkan oğlunun tabutu başında yakınlarına ağlamamalarını söyleyerek, "Bir oğlum daha var o da vatana feda olsun" dedi. Şehidin kardeşi Cem Livçalkan'ın ağabeyinin üniformasıyla geldiği cenaze töreninde sinema ve dizi oyuncusu Murat Ünalmış da hazır bulundu. Şehidin yeğeni olan Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından "Yeğenim Fahrettin çatışmada şehit oldu. 23 yaşındaydı. Gencecik bir filizdi. Hainlerin tuzağına düştü ve Hakk'a yürüdü, çok üzgünüm, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" paylaşımında bulundu. Şehit Uzman Onbaşı Fahrettin Livçalkan, kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Önceki gün Hakkâri Çukurca'da şehit düşen Astsubay Bahri Uçuş ise memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesinde toprağa verildi.