Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "askeri kuvvetleri yöneten imamları" ve örgütle bağlantılı bir kısım asker hakkında soruşturma başlatarak, 17 ilde 105 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "askeri kuvvetleri yöneten imamları" ve örgütle bağlantılı bir kısım asker hakkında soruşturma başlatarak, 17 ilde 105 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün askeri kuvvetleri yöneten imamları" ve örgütle bağlantısı olduğu belirlenen bazı askerler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 17 ilde 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın gözaltı talimatının emniyet müdürlüklerine gönderildiği ve operasyonların devam ettiği öğrenildi.