638 FETÖ'cü memura ihraç

Aydın’da devam eden FETÖ-PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 638 kamu personeli meslekten ihraç edildi. 458 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 198 kişinin ise aranmasına devam ediyor.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimizde 07 Eylül 2016 saat 16.00 itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 hâkim ve 13 cumhuriyet savcısı olmak üzere 43 yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıkartılmış, bunlardan 28 hâkim ve 12 savcı olmak üzere 40 kişi yakalanarak adli işlemleri yapılmak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmiş, 2 Hâkim ve 1 Cumhuriyet Savcısı olmak üzere 3 kişinin aranmasına devam edilmektedir. Adliye ye sevk edilen 28 hakim ve 12 cumhuriyet savcısından, 22 hakim ve 10 cumhuriyet savcısı tutuklanmış, 1 hakim başka ile sevk edilmiş olup, 5 hakim 2 cumhuriyet savcısı adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 21 ASKERİ PERSONELDEN 6'SI TUTUKLANMIŞTI

Adliyeye sevk edilen toplam 21 askeri personelden 6'sı tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartı olmak üzere toplam 14 kişi serbest bırakılmış olup, 1 kişi başka ile sevk edilmiş, 1 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir. Emniyet Müdürlüğü personelinden 154 kişiden, 131'i görevlerinden uzaklaştırılmış, 84'ü tutuklanarak cezaevine sevk edilmiş, 52'i adli kontrol şartıyla toplam 60 kişi serbest bırakılmış olup, 4 kişi de ilimizde işlem görmüş olup başka illere sevkleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 6 kişi halen aranmaktadır.

638 KAMU GÖREVLİSİ GÖREVİNDEN ÇIKARILDI

İlimiz genelinde; 22 Mahalli idare hizmetleri olmak üzere (Adliye, Emniyet, Askeri) çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 460 personel görevden uzaklaştırılmış olup, 1 Eylül 2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan KHK/672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ilimiz genelinde 638 personel kamu görevinden çıkarılmıştır. İlimiz genelinde; 2 Mülki idare amiri olmak üzere (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 333 kişi adli kontrol şartı olmak üzere toplam 406 kişi serbest bırakılmıştır. Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından (Adliye, Emniyet, Askeri) toplam 33 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir. İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 15 Kamu görevlisi gözaltındadır. İlimiz genelinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 12 Kamu görevlisi ilimizde işlem görüp başka ile sevk edilmişlerdir. İlimiz genelinde; Mülki idare amirlerinden 4 kişi olmak üzere (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 260 Kamu görevlisi tutuklanmıştır" denildi.

FETÖ'YE FİNANS SAĞLAYAN 198 ŞAHIS TUTUKLANDI

Örgütün finans kaynaklarına yönelik soruşturma ilgili olarak bilgi paylaşılan açıklamada; "Bunların dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 878 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup, bunlardan 7 şahıs gözaltında, 198 şahıs adli makamlarca tutuklanmış olup, 368'i adli kontrol şartı ile olmak üzere toplam 503 şahıs serbest bırakılmış, 165 şahıs ise halen aranmaktadır 5 kişi ise başka ile sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

41 İŞADAMININ MAL VARLIĞINA EL KONULDU