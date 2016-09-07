Afyonkarahisar’da Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Afyonkarahisar’da 94 şahsın gözaltında bulunduğu ve şahıslar arasında askerler, sağlık görevlileri ve akademik unvanı sahip kişilerinde bulunduğu belirtildi.

Edinilen bilgilerde, kentte 7 Eylül itibari ile FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve işlemleri halen devam eden 94 şahsın bulunduğu bildirildi. Şahıslar arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) geçtiğimiz günlerde ihraç edilen profesör ve doçent gibi akademik unvana sahip kişiler ile birlikte sağlık personeli ve askerlerin yer aldığı aktarıldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, işlemleri biten şahısların adliyeye sevk edilmelerine ise bugün itibari ile başlandığı ifade edildi.