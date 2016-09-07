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’da 94 şahıs FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 17:32 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 17:33

’da Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Afyonkarahisar’da 94 şahsın gözaltında bulunduğu ve şahıslar arasında askerler, görevlileri ve akademik unvanı sahip kişilerinde bulunduğu belirtildi.

Edinilen bilgilerde, kentte 7 Eylül itibari ile FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve işlemleri halen devam eden 94 şahsın bulunduğu bildirildi. Şahıslar arasında 'nden (AKÜ) geçtiğimiz günlerde ihraç edilen profesör ve doçent gibi akademik unvana sahip kişiler ile birlikte personeli ve askerlerin yer aldığı aktarıldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, işlemleri biten şahısların adliyeye sevk edilmelerine ise bugün itibari ile başlandığı ifade edildi.