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Ak Parti il binası önünde noktasına bombalı saldırı!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 23:22 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 23:35
Ak Parti il binası önünde polis noktasına bombalı saldırı!
Ak Parti il binası önünde polis noktasına bombalı saldırı!

'da, Ak Parti il binası önünde bulunan noktasına PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı saldırı sonrası operasyon başlatıldı.

'da terör örgütü PKK mensuplarınca AK Parti İl Başkanlığı önündeki noktasına saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İpekyolu ilçesindeki Beşyol Meydanı'nda bulunan AK Parti İl Başkanlığının önündeki polis noktasına, Akköprü Mahallesi'nde gizlenen teröristlerce el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlayıcının infilak etmesinin ardından uzun namlulu silahlarla ateş açan terör örgütü mensuplarına, polis ekiplerince karşılık verildi.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Bölgeye çok sayıda zırhlı polis ekibi sevk edilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başladı.