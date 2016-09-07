AK Partili İçyer son yolculuğuna uğurlandı

2012 yılından beri AK Parti'nin yönetiminde görev alan 50 yaşındaki Taciser İçyer, evinde dinlendiği sırada hayatını kaybetmişti. İçyer Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da var.





Evinde rahatsızlanarak dün hayatını kaybeden AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Taciser İçyer, bugün Hacı Bayram Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

50 yaşında hayatını kaybeden İçyer'in cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binalı Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve çok sayıda partili katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçyer'in yakınlarına başsağlığı diledi.

AK Parti Kadın Kolları'nın 3'üncü olağan kongresinde MKYK üyeliğine seçilen İçyer, 2011'den beri parti yönetiminde görev alıyordu. İçyer, iki çocuk annesiydi.

AK Partili İçyer uğurlanıyor

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yol arkadaşının vefat haberine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok değerli bir kardeşimizdi. Yıllardır birlikte hizmet ettiğimiz, birlikte çalıştığımız, cefakar ve vefakar bir arkadaşımızdı. Acımız çok büyük." dedi.

İçyer ile birlikte dün yürütme toplantısını yaptıklarını belirten Çam, "Herkese takılıyordu, güle oynaya. Bugün böyle bir haber alınca tüm teşkilat olarak gerçekten çok acımız büyük." ifadelerini kullandı.