AK Partili İçyer uğurlanıyor

2012 yılından beri AK Parti'nin yönetiminde görev alan 50 yaşındaki Taciser İçyer, evinde dinlendiği sırada hayatını kaybetmişti. İçyer Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Taciser İçyer hayatını kaybetti.

Aynı zamanda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini yürüten İçyer'in (50) öğle saatlerinde, evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

AK Parti Kadın Kolları'nın 3'üncü olağan kongresinde MKYK üyeliğine seçilen İçyer, 2011'den beri parti yönetiminde görev almıştı.

İki çocuk annesi İçyer'in naaşı, yarın Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Sincan ilçesindeki Çimşit aile mezarlığında defnedilecek.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yol arkadaşının vefat haberine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok değerli bir kardeşimizdi. Yıllardır birlikte hizmet ettiğimiz, birlikte çalıştığımız, cefakar ve vefakar bir arkadaşımızdı. Acımız çok büyük." dedi.

İçyer ile birlikte dün yürütme toplantısını yaptıklarını belirten Çam, "Herkese takılıyordu, güle oynaya. Bugün böyle bir haber alınca tüm teşkilat olarak gerçekten çok acımız büyük." ifadelerini kullandı.