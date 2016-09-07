Akıncı yeniden ‘Mürted’ oldu

FETÖ’nün darbe girişiminde rol üstlenen Akıncı Üssü’nün adı yeniden “Mürted” olarak değiştirildi. Filo komutanlıkları lağvedilen üs, sadece hava meydanı hizmeti verecek

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca yapılan düzenleme kapsamında başkentteki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, yedek meydan statüsüne düşürüldü. Bünyesindeki filo komutanlıkları lağvedilen komutanlığın adı ise Mürted Hava Meydan Komutanlığı oldu. "2016-2017 Uçuş Eğitim Yılı"nın açılışını Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na gerçekleştiren, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, birlikleri ziyaretinde Türkiye'nin karşılaştığı risk ve güvenlik ortamını da değerlendirdi. Ünal, FETÖ-PKK ve DAEŞ üçlüsünün "şeytan üçgeni" olduğunu söyleyerek "Kirli oyunun amacına ulaşmasını engellemek asli görevimizdir" diye konuştu.



HAVA KUVVETLERİ AÇIKLADI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın, 1 Eylül'de yaptığı F-16 uçuşuyla "2016-2017 Uçuş Eğitim Yılı"nın açılışını gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamada Orgeneral Ünal'ın uçuşu Kazan'daki "Mürted Hava Meydan Komutanlığı"ndan yaptığı belirtildi. Böylelikle 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın (Akıncı) adının "Mürted Hava Meydan Komutanlığı", jet üs komutanlığı statüsünün ise meydan komutanlığı olarak değiştirildiği de duyurulmuş oldu.



ZİYARETE F-16 İLE GİTTİ

Orgeneral Ünal, meydan komutanlığından Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na kullandığı F-16 ile gitti. Ünal, burada Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile tüm uçucu birliklerde geleneksel olarak her uçuş eğitim yılının ilk gününde icra edilen kurban kesimi törenine katıldı. Kurban kesiminin ardından Orgeneral Ünal, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na yine kullandığı F-16 ile geçti.



ADETA BİR ŞEYTAN ÜÇGENİ

Türkiye'nin karşılaştığı risk ve güvenlik ortamını da değerlendiren Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal, "Karşı karşıya olduğumuz durum bir vekalet savaşıdır. Bu kurgulanmış oyunun bilinen taşeronları ise PKK ve uzantıları, DAEŞ ve FETÖ'dür. Adeta bir şeytan üçgenini anımsatan bu kirli oyununun amacına ulaşmasını engellemek asli görevimizdir. FETÖ ihanet çetesinin içimizde barınmasına asla izin verilmeyecektir. Bu doğrultuda yeni uçuş eğitim yılındaki sorumluluklarımız bizlerden çok çalışıp çok yorulmayı beklemektedir. Bu onurlu mücadelede her birimiz 2-3 kişilik çalışacak ve Türkiye için başka Hava Kuvvetleri olmadığını unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.



DARBENİN ANA ÜSSÜ

Daha önceki yıllarda adı Mürted olan üs, 1993'te yapılan isim değişikliği ile, 1968'te görev uçuşunda şehit olan Kurmay Albay Erol Akıncı'nın soyadıyla adlandırıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin "ana üssü" olan Akıncı'dan kalkan jetler TBMM'nin de bulunduğu bazı yerleri bombalamıştı. TSK'nın komuta kademesi de FETÖ mensubu askerler tarafından burada alıkonulmuştu.