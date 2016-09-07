Atatürk Havalimanı'nda hayatlarını kaybedenler için anıt

Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran 2016 günü yapılan bombalı saldırıda yaşamlarını yitiren 47 kişi için yapılan bir anıt törenle açıldı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran'daki saldırıda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anıt, ilk patlamanın gerçekleştiği dış hatlar terminali geliş katı önünde düzenlenen törenle açıldı. Törene Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Celal Özuğur, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ile havalimanında görev yapan kurumların yöneticileri ve havalimanı çalışanları katıldı. Törenin ardından katılanlar anıta karanfil bıraktı.

Törende bir konuşma yana TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener şunları söyledi: "28 Haziran bizim için çok acı bir gündü. Terör saldırısında çalışanlarımızı ve yolcularımızı kaybettik. Onların anısına bir anıt yaptık ve onları hiç unutmayacağız. O gece havalimanındaki tüm paydaşlarımızla dayanışma içindeydik. Hep birlikte çalıştık ve havalimanını kısa sürede operasyonel hale getirdik. Tüm ilgililere teşekkür ediyoruz" dedi.

28 Haziran akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda resmi verilere göre47 kişi yaşamını yitirdi, 236 kişi yaralandı. Dış hatlar terminali geliş katı A kapısı önünde yer alan granit anıtta saldırıda yaşamını yitirenlerin isimleri yer alıyor. Törenden sonra anıta törene katılanlar ve çalışanlar tarafından çiçek konuldu ve dua edildi.