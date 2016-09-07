Cami kapatma vaadi Wilders'i bitirdi

Irkçı Wilders'in "Hollanda Özgürlük Partisi" tüm camileri kapatma, müslümanları sınırdışı etme gibi vaatlerinden sonra tepetaklak oldu.

Seçimlere 6 ay kalan Hollanda'da araştırmalar aşırı sağ ırkçı Özgürlük Partisi'ne desteğin azalmaya devam ettiğini ortaya koydu. İslam karşıtı Wilders'in "Müslümansız bir ülke" vaadi ters tepti ve oyları bir anda büyük oranda düştü.

YÜZDE 10 OY KAYBI

Hollanda'da gerçekleştirilen kapsamlı kamuoyu araştırması, Geert Wilders'in liderliğindeki PVV'ye seçmen desteğinin yüzde 16,7'de bulunduğunu gösterdi. Halen Parlamentoda 15 sandalyesi olan PVV'nin oy oranı, bu yılın başlarında ise yüzde 26 düzeyinde bulunuyordu. Son araştırmaya göre, iktidardaki liberal VVD'nin oy oranı ise yüzde 19,3 olarak belirlendi.

2012 yılında gerçekleşen son genel seçimde yüzde 10 oy alan PVV'ye destek, yılın başlarından bu yana sürekli düşüyor. Dutchnews, "İslam karşıtı partiye destekteki düşüşün nedenleri anketçiler tarafından araştırılmadı ancak bazıları, Hollanda'ya ulaşan, iltica isteyenlerin sayısında azalmada etkili olmuş olabileceğini söylüyorlar" dedi. Duchnews şöyle devam ediyor:

"Parti ayrıca, camilerin kapatılması, Kuran'ın yasaklanması ve sınırların mültecilere kapatılması gibi uygulanamaz bir seçim bildirgesini yayımladığı için de eleştiriliyor."