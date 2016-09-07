CHP duyum ile rapor yazıp dünyaya servis ediyor

Bir mahkum ile görüşüp ağzından ‘Bana işkence ediyorlar’ cümlesini almak ‘RAPOR’ hazırlamak için yeterli mi? CHP’nin büyük iddialar içeren, buna karşın hiç ispata yer verilmeyen işkence raporu yeni bir tartışmaya gebe…

CHP heyeti PKK/KCK ve FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutulan isimleri ziyaret eden CHP bu isimlerin beyanlarını esas kabul ederek hiçbir kesin veri olmaksızın işkence raporları yazıyor ve bunu medya aracılığı ile dünyaya servis ediyor.

FETÖ'den tutuklu isimlere ziyaretiyle gündeme gelen CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba isimleri PKK/KCK davalarında Zeynep Altıok; Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan, Deniz Seki, Hülya Sarıdede, Ümmü Çapraz, Alp Çetiner ve Uğur Topkaraoğlu ile de görüştü. Ziyareti sonrasında söz konusu isimler için "Onlar bu ülkenin kendi öz değerleridir" açıklaması yapan Ağbaba 'İşkence raporu' adını verdikleri bir dizi iddiayı da kamuoyuna açıkladı.

"İDDİALAR BÜYÜK, İSPAT YOK"

CHP'nin hazırladığı raporda 'Savaş dönemi gibi davranılıyor. İşkence yapılıyor. Mahkumların genital bölgelerine vuruluyor' gibi iddialar yer alırken bunu destekleyen gerçekçi hiçbir veri kullanılmaması dikkat çekti.

DUYUM ÜZERİNE RAPORCULUK!

CHP tarafından sadece duyum üzerine bir metin hazırlanıp adına 'Rapor' diyerek siyasi ilişkiler ve medya aracılığıyla dünyaya servis edilmesi, bu tür çalışmaların hazırlanmasına ve kamuoyuna ilan edilmesine ilişkin yeni düzenlemelerin gerekliliğini sorgulattı.

CHP'NİN ÖRGÜT ZİYARETİ TUTKUSU!

Bundan önce de CHP'li vekillerin sık sık PKK cenazelerinde görülmesi, CHP Genel Başkanı'nın "PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık" ifadeleri toplumda büyük tepkiye ve tartışmaya neden olmuştu.



Sabah.com.tr

FETÖ'CÜ ATİLLA TAŞ, BİR FORMAYA KANMIŞ

CHP'Lİ KILIÇDAROĞLU"'PKK'LIYA DA GİTTİK, DHKP-C'LİYE DE'"