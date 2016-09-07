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Çukurca kırsalına harekatı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 18:47 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 19:00
Çukurca kırsalına hava harekatı!
Çukurca kırsalına hava harekatı!

Genelkurmay Başkanlığından, Çukurca kırsalında, Türk Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 17.20-17.30 saatleri arasında Çukurca kırsalında, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen bir dinamik hedef altına alınarak imha edilirken hava taarruzunu icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.