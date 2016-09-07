Çukurca kırsalına hava harekatı!

Genelkurmay Başkanlığından, Çukurca kırsalında, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 17.20-17.30 saatleri arasında Çukurca kırsalında, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen bir dinamik hedef ateş altına alınarak imha edilirken hava taarruzunu icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.