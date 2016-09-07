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Çukurca'da harekatı

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 07:46 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 08:12
Çukurca'da hava harekatı
Çukurca'da hava harekatı

Bir adet dinamik ve teröristlerin barındığı bir sığınak .

Çukurca Kırsalı'nda anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu bir adet dinamik ve teröristlerin barındığı bir sığınak .

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada "07 Eylül 2016 tarihinde 04.53-05.15 saatleri arasında Çukurca kırsalında, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen bir adet dinamik hedef ve teröristlerin barındığı bir sığınak ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava taarruzunu icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." ifadelerine yer verildi.