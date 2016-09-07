Çukurca'da hava harekatı

Bir adet dinamik hedef ve teröristlerin barındığı bir sığınak imha edildi.

Çukurca Kırsalı'nda anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu bir adet dinamik hedef ve teröristlerin barındığı bir sığınak imha edildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada "07 Eylül 2016 tarihinde 04.53-05.15 saatleri arasında Çukurca kırsalında, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen bir adet dinamik hedef ve teröristlerin barındığı bir sığınak ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava taarruzunu icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." ifadelerine yer verildi.