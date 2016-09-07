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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6745 sayılı kanunu onayladı

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 07:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6745 sayılı kanunu onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6745 sayılı kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı , 6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın 'nden yapılan açıklamada, "6745 sayılı 'Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.