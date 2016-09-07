Dışişleri'nden Suriye'ye kınama!

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin yaptığı klor gazı saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Halep vilayeti Al Sukkari beldesinde, rejimin 6 Eylül'de varil bombalarıyla gençleştirdiği, yüze yakın sivilin yaralanmasına, üç yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan klor gazı saldırılarını" kınadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Suriye'nin Halep vilayeti Al Sukkari beldesinde, rejimin 6 Eylül'de varil bombalarıyla gerçekleştirdiği, yüze yakın sivilin yaralanmasına, üç yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2218 ve 2209 sayılı kararlarının açık ihlalini teşkil eden klor gazı saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü-Birleşmiş Milletler Ortak Soruşturma Mekanizması tarafından rejimin kimyasal silah kullanımının tespit edilmesinin hemen ertesinde ve çöken ateşkesin yeniden tesisi yolundaki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde böyle bir saldırının gerçekleştirilmesi, rejimin uluslararası toplumu hiçe saydığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası camia, yaklaşan Kurban Bayramını da vesile kılarak, Halep'te ve Suriye'nin genelinde çatışmasızlık ortamının tesisini sağlamalıdır. Türkiye bu yoldaki gayretlerini sürdürecektir."