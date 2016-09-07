Düzce'den acı haber!

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, serinlemek için çaya giren 6 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, 6 yaşındaki Ahmet Yiğit Özcan, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Melen Çayı'nda akıntıya kapıldı.
Özcan'ın, akıntıya kapıldığını gören arkadaşları durumu ailelerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce suda yapılan aramada Özcan'ın cesedi bulundu.
Yığılca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özcan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderildi.