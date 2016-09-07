El Bab müzakeresi

ÖSO kuvvetleri El Bab operasyonu için hazır bekliyor. El Cezire, PYD’nin de El Bab’a ilerlemek istediğini belirterek, Ankara Washington arasında görüşmelerin sürdüğünü ifade etti

Katar merkezli El Cezire "Türkiye sınırının DAEŞ'ten temizlenmesinin ardından yeni hedef El Bab" dediği haber analizinde "Bölgenin 15 kilometre doğusunda bulunan Amerika destekli PKK/PYD güçlerinin de El Bab'a ilerlemek istiyor. Washingon ve Ankara arasında El Bab operasyonunun detaylarıyla ilgili görüşmeler sürüyor" sözlerini kullandı. ÖSO'nun Ey Bab operasyonu için ABD ve Türkiye arasında sağlanacak uzlaşma beklendiği belirtilerek "Hedef hem DAEŞ hem PYD koridorunu engellemek" denildi. Haberde Sultan Murad Tugayı komutanı Yusuf Salih "El Bab'ı DAEŞ'ten temizleyeceğiz. Ancak orada YPG unsurları da var. Bu sebeple Ankara ve Washington arasında uzlaşmanın sağlanmasını ve Ankara'dan haber gelmesini bekliyoruz. Operasyon başladığında sadece Ankara değil, ABD öncülüğündeki koalisyon da destek verecek.YPG'nin Afrin veya Menbiç'ten kendince El Bab'a yürüdüğünü görürsek biz de ilerleriz, o zaman ABD desteği olmayabilir ama TSK desteğiyle SDG'yi durdurmaya gideriz. Hem DAEŞ hem YPG ile savaşacak gücümüz var" sözlerine yer verildi. Türkiye'nin DAEŞ dışındaki unsurlara karşı hiçbir manevrasını desteklemeyeceğini duyuran ABD'nin PYD'yi de Rakka operasyonuna hazırladığını belirterek, ABD'li bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin "Türk ordusu ve DAEŞ'e karşı savaşan diğer güçler arasındaki sükûneti memnuniyetle karşılıyoruz" sözlerine yer verdi. YPG'nin Fırat'ın doğusunda kalma konusunda ABD'ye verdiği sözleri tutması gerektiğini vurgulayan yetkili, "YPG'nin Fırat'ın batısındaki manevrasını, aynı zamanda DAEŞ karşıtı olmayan güçlere karşı herhangi bir hareketini desteklemiyoruz ve desteklemeyeceğiz" diye konuştu. Öte yandan El Bab'a doğru ilerleyişine devam eden ÖSO mensupları, Memili ve Algana köylerini DAEŞ'le yaşanan çatışmaların ardından ele geçirdi. ÖSO'nun DAEŞ ve PYD'den temizlediği alan 680 kilometrekareyi geçti.



SİGARAYI YASAKLAYAN DAEŞ'LİLER HAŞHAŞ İÇİYOR

ÖSO'nun Suriye'nin Çobanbey ilçesinde terör örgütü DAEŞ'ten kurtardığı köylerin sakinleri, yaşadıkları dehşet dolu günleri anlattı. Türkmen bir köylü yaşadıklarını şöyle anlattı: "Televizyon ve telefonları topladılar. Sigarayı yasakladılar, kendileri haşhaş içtiler. Sigara içip içmediğimizi kontrol ettiler. Av köpeği gibi ağzımızı koklayıp durdular. Sakalımı kesince 40 kırbaç attılar."