ARKADAŞINA GÖNDER Eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Eski Bank Yönetim Kurulu Başkanı gözaltına alındı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 19:43 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 19:45
Eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı gözaltına alındı!
Eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı gözaltına alındı!

Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında eski Bank Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında eski Bank Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Birgili, Sakarya'ya getirildi.

Birgili'nin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.