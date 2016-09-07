Eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı gözaltına alındı!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili, gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Birgili, Sakarya'ya getirildi.
Birgili'nin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.