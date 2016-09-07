FETÖ firarilerinin kaçış yeri Mısır...

FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılınca İzmir'den firar eden ünlü işadamı Alfemo mobilyanın sahipleri Ramazan Davulcuoğlu ve kardeşlerinin Mısır'a kaçtığı ve hatta bu ülkede fabrika açarak yatırım yapmayı planladıkları öğrenildi. Diğer firari işadamları Rodi Jeans'ın sahipleri Çetin Kazancı ve Fetin Kazancı kardeşlerin de yine Mısır'a kaçtıkları bildirildi. 15 Temmuz'da halka ateş açılması emrini veren Albay Nebi Gazneli ile Albay Müslüm Kaya da Mısır'a kaçmak isterken Konya'da yakalanmıştı.