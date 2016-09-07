FETÖ'cü komutanı cephe selamı ortaya çıkardı

FETÖ'den gözaltına alınan Şırnak İl Jandarma Komutanı Sami Özturhan'ın darbe gecesi Çakırsöğüt'teki tugaydan çıkan cuntacı general Ali Osman Gürcan'ı "cephe" selamıyla uğurladığı ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre, Şırnak İl Jandarma Komutanı olarak ataması yapılan Özturhan'ın yapılan araştırmalar sonucunda kripto FETÖ'cü olduğu anlaşıldı. Özturhan'ın FETÖ'nün 'gizlenin' talimatına uyarak kendini gizleme çalıştığı tespit edildi. Şırnak'ta 15 Temmuz'da, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, 350 askeri ile birlikte darbe kalkışmasına katılmıştı. Sözde Ankara Emniyet Genel Müdürü olmak için yola çıkan Gürcan ile beraberindeki askerler, terör ve özel harekât polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. Darbe sonrasında FETÖ'nün 'gizlenin' talimatı geldi. Bu talimata uyan kripto darbeciler kendilerini gizlemek amacıyla kendi arkadaşlarını gözaltına alıp darbeye karşıymış gibi davranmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Şırnak İl Jandarma Komutanı Albay Sami Özturhan da gizlenen kripto darbeciler arasındaydı. Ancak Özturhan'ı açığa düşüren ise Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın gözaltına alınması sırasında ona verdiği 'cephe selamı' oldu.

İKİSİNE DE KELEPÇE

Albay Özturhan, düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", Binbaşı Özdoğan "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Cephe selamı nedir?

TSK'nın iç hizmet yönetmeliğinin 138'inci maddesine göre, cephe selamı Cumhurbaşkanına, sancağa ve memleketimizi ziyaret eden Devlet Başkanlarına ve sancaklarına ve cenazeye, istiklal marşı çalınırken, göndere bayrak çekilirken ve indirilirken verilir. Selamın veriliş şekli ise tüm cepheniz boyunca, mevzu bahis olgu hangi tarafa dönerse o tarafa dönülür ve takip edilerek selam verilir.