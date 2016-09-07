FETÖ'cü Koza İpek’in İncek’teki malikanesinin duvarı yıkıldı

FETÖ'nün en büyük finansörü olan Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek’in Gölbaşı İncek’te bulunan evinin önündeki duvar yolu gasp ettiği gerekçesi ile yıkıldı.

Ankara'nın Gölbaşı İncek Mahallesi 111177 ada 11 numaralı ve 111178 ada 5 numaralı parseller hakkında yolun gasp edilmesinin tespit edilmesinin ardından harekete geçen Gölbaşı Belediyesi malikanenin duvarını yıkma kararı aldı.Sabah saatlerinde Gölbaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak Yapı Kontrol Ekibi ve Gölbaşı Zabıta ekipleri Melek İpek'in Ankaraİncek'teki evine geldi.

MEHTER MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE YIKTILAR

Olması muhtemel olayların yaşanmaması için Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yıkım sırasında olay yerinde hazır bulundu. Yıkım esnasında İpek ailesinden kimse malikaneye gelmezken belediye ekipleri yıkımı mehter müziği eşliğinde gerçekleştirdi.

ŞUBAT AYINDA TEBLİGAT GÖNDERİLMİŞTİ

Gölbaşı Belediyesi, Karadal Sokak'ı çıkmaz sokak haline getirmesi ve kendi şahsi yollarına dönüştürdüğü gerekçesiyle İpek Ailesi'ne geçtiğimiz Şubat ayında gönderdiği tebligatta yolu kesen bahçe duvarlarının yıkılmasını ve yolun eski haline getirilmesini istemişti. Şubat ayında gönderilen tebligatta verilen 60 günlük sürenin dolması üzerine Gölbaşı Belediyesi ekipleri İncek'te bulunan malikaneye gelerek duvarı yıkmak için çalışma başlatmıştı ancak İpek Holding'in avukatları yıkım ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının olduğunu belirterek yıkıma itiraz etmişti ve yıkım gerçekleştirilememişti.

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YASAL İŞLEM BAŞLATILARAK YIKILDI

Gölbaşı Belediyesi yetkilerince yapılan açıklamada, "Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi 111177 ada 11 numaralı ve 111178 ada 5 numaralı parsellerde Melek İpek ve Koza İpek Holding AŞ. tarafından onaylı proje ve ruhsatlarına aykırı olarak kapatılan yol için Belediyemizce 02.02.2016 tarihinde Belediye encümen kararlarıyla yıkım kararı alınmıştı. Bu kararlara ilişkin Koza İpek Holding AŞ. ve Melek İpek tarafından Ankara 15. İdare Mahkemesi ve Ankara 3. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma kararları 14 Temmuz 2016 tarihi itibariyle reddedilmiştir. Bunun üzerine belediye ekiplerince yasal işlemler başlatılarak yıkım işlemleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.