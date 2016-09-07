FETÖ’nün çok gizli, polis gibi çalışan birimi deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), artan operasyonlara karşı önlem olarak çeşitli tedbirler alırken, örgütün, operasyonlarda bilgi ve belge bulunmasını en aza indirgemek için çok gizli polis gibi çalışan bir birim kurduğu ortaya çıktı. Bu birimin, örgüt üyelerine ansızın baskınlar yaparak operasyonlara hazırladığı iddia edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından, örgütle ilgili her gün yeni yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) örgüt üyelerinin kullandığı şifreli yazışma olarak bilinen 'ByLock' sisteminde 50 bin kişilik bir liste ele geçirilmesiyle de operasyonlarda hızlandı. Örgütün operasyonlara karşı en az zayiat vermek amacıyla uyguladığı yöntem ise güvenlik güçlerini bile şok etti.

İŞTE İHRAÇ EDİLEN VALİLER, KAYMAKAMLAR VE BİNLERCE FETÖ'CÜ MEMUR

ÖRGÜTÜN İÇİNDE POLİS GİBİ ÇALIŞAN BİRİM VAR



Son yapılan operasyonlarda ağır kayıplar veren örgüt, bu kayıpların önüne geçmek için tedbirini artırdı. Bu durum, ele geçirilen ByLock yazışmalarında da ortaya çıkarken, FETÖ kendi içerisinde polis gibi çalışan bir birim kurdu. Örgüt, bu birimle isim listesi, himmet paraları ve destek sağlayan şirketleri az da olsa gizlemeyi başardı.

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GİZLİ BİRİM ANİDEN BASKINLAR YAPIYOR, KURALLARA UYMAYANA CEZA KESİYOR



Kendi içerisinde istihbarat ağı da oluşturan gizli birimin, örgüt üyelerine aniden baskınlar yaptığı belirtildi. Operasyonlara karşı örgüt üyelerini hazırlayan birimin, baskın yaptığı yerlerde gördüğü ve bulduğu belge ile dosyalara el koyduğu, önlem almayan üyelere ise çeşitli cezalar verdiği iddia edildi.