FETÖ'nün mühendisi tutuklandı

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında TRT ve Türksat'a baskın yapan cuntacılarla hareket eden mühendislere aracını tahsis ettiği belirlenen bilgisayar mühendisi tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında darbe girişimi sırasında Türksat ve TRT'ye baskın yapan cuntacılarla hareket eden mühendislere aracını verdiği belirlenen bilgisayar mühendisi tutuklandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğur Özüdoğru, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölbaşı Adliyesine sevk edildi. Özüdoğru, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Özüdoğru, darbe girişimi sırasında televizyon yayınlarını kesmek için cuntacı askerlerle Türksat ve TRT'ye giden mühendis grubuna aracını tahsis ettiği gerekçesiyle aranıyordu. Yalova'da güvenlik güçlerine teslim olan Özüdoğru, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

127 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 3'ü emniyet mensubu, 5'i sivil, biri hakim, 118'i asker 127 kişi tutuklandı. Tutuklanan askerlerin çoğunluğu Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) mensuplarından oluşuyor.

Soruşturma kapsamında 8 sivil, 2 asker ve bir polis memuru da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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