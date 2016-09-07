FT: ABD, Türkiye'nin talebinden korkuyor

Türkiye'nin güvenli bölge talebine ilişkin Financial Times tespiti: "ABD korkuyor. Çünkü bunu kabul ederse bölgenin hakimi olarak Suriye'de oyuna güçlü bir oyuncu girmiş olacak. Bu da Türkiye..."

Financial Times, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi için yıllardır önerdiği güvenli bölge konusuna ABD'nin sıcak bakmadığını yazdı ve bunun nedeni olarak "ABD'nin korkusunu" gösterdi.

"TÜRKİYE SURİYE'DE ETKİSİNİ ARTIRMAK İSTİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 sonrasında da Suriye'de güvenli bölge talebinde ısrarcı olduğunu sayfalarına taşıyan İngiliz Financial Times, Erdoğan'ın bu talebini "Türkiye, Suriye'deki rolünü artırmak istiyor" diye yorumluyor.

"MÜLTECİLER BU BÖLGEDE OLACAK"

Ayrıca haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölgeye Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecileri yerleştirmek istediği belirtildi.

GÜVENLİ BÖLGENİN BÜYÜTECEĞİ "TÜRKİYE" ABD'NİN KORKUSU

FT haberinde şöyle devam etti:

"ABD bir süredir Türkiye'yi DAEŞ'i Suriye'nin kuzey sınırından temizlemek için bir operasyon düzenlemeye çağırıyordu. Ancak Washington bölgede resmi bir güvenli bölge oluşturulması önerilerine ısrarla karşı çıkıyor. Bunun ABD öncülüğündeki koalisyonu bölgede çok daha büyük bir askeri yükümlülüğe sokacağından korkuyor.

(...) Erdoğan için, uluslarası desteği de alacağı Türkiye idaresindeki bir güvenli bölge, savaşta çok önemli bir oyuncu olmak anlamına geliyor. Türkiye bu çağrısına karşılık bulması durumunda, savaş planları hem Rusya hem de ABD tarafından kabul edilmiş olan tek taraf olacak"

TEMİZLENEN BÖLGE UÇUŞA YASAKLANSIN