Gülen'in yanındaki gerçek yelpazeci ortaya çıktı

Dün bazı haber sitelerinde Fetullah Gülen’in ağlama ayinlerinden birinde yelpaze sallayan kişinin ismi İsa Sönmez olduğu iddia edilmişti. Gerçek yelpazeci çocuk bugün ortaya çıktı. 20 yıl önce Kazakistan’da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptıktan sonra Afrika’ya tayin edilen Adem Zengin olduğu öğrenildi.

Bazı gazete ve haber sitelerinde Fetullah Gülen'in ağlama ayinlerinden birinde yelpaze sallayan ismi İsa Sönmez olduğu iddia edilmişti. Gerçek yelpazeci çocuk bugün ortaya çıktı. 20 yıl önce Kazakistan'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptıktan sonra Afrika'ya tayin edilen Adem Zengin…



VAAZ BÜTÜN CAMİLERDE CANLI YAYINLANMIŞ

1989 yılında İzmir Kestane Pazarı yakınlarındaki Hisar Camii'nde yapılan vaazın bütün İzmir camilerinde radyo frekansından canlı olarak yayınlandığı öğrenildi. FETÖ'nün ağlama ayinine dönüşen bu vaazların daha sonra İstanbul'a taşındığının altı çiziliyor.





KAZAKİSTAN'A 20 YIL ÖNCE GİTMİŞ

Gülen'in ağlama ayininde, kalabalıkları tahrik ederek ağlayan ve Gülen'e yelpaze sallayan çocuğun adı 27 yıl sonra ortaya çıktı. İzmir'de mezun olduktan sonra öğretmen olarak Kazakistan'a giden Adem Zengin. 27 yıl boyunca örgüt ile bağlantısını hiç koparmadı. Daha sonra örgüt tarafından Afrika'ya tayin edilen Adem Zengin'in hala FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Kaynak: Sabah.com.tr

Fetullah Gülen'i yelleyen adam bulundu