Hakim Kahyaoğlu Ordu'da fındık bahçesinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan eski Özel Yetkili Hakim Kazım Kahyaoğlu, Ordu'da fındık bahçesinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski hakim Kahyaoğlu'nun Ordu'nun Kumru ilçesindeki fındık bahçesinde olduğu belirlendi.
Bunun üzerine Kumru İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Fizme Mahallesi Eceli Sokağındaki belirtilen adrese gitti.
Fındık bahçesine giren ekipler, Kahyaoğlu'nu gözaltına aldıktan sonra Ordu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Sakarya'dan gelen ekiplere teslim edilen Kahyaoğlu'nun bu kentte mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.