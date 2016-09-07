Hava Kuvvetlerine dönüş için ilk başvuru geldi

Çeşitli nedenlerle daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ayrılmış 6 pilot, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı ziyaret edip dönmek için başvuru yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan ve çeşitli nedenlerle ayrılan 6 pilot, dün Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal'ı ziyaret etti.

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine dönmek istediklerini belirten 6 eski ordu mensubu, Hava Kuvvetleri Komutanlığısaflarında görev yapmak için başvuruda bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Güzel ülkemizin özgürlüğü için vazgeçilmez olan Türk Hava Kuvvetlerinin güçlü kanatlarına düşen ve oldukça artan bu sorumluluğu taşımak üzere gönüllü olan pilotlar duygu ve düşüncelerini şu şekilde aktarmışlardır; şanlı Türk ordusunun yetiştirdiği şerefli Türk subayları olarak, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasında bize düşen görevleri yapmak üzere kısa süreliğine ayrı kaldığımız kartallar yuvasına geri dönüş için ilk adımı atmanın haklı gururunu yaşıyoruz."