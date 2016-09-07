Hürriyet okuyucuyu böyle kandırdı!

Hürriyet gazetesi provakatif haberlerine devam ediyor. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra aldığı "tüm davaları geri çekme kararı" sayesinde Ertuğrul Özkök'ün mahkemeden beraat kararı almasını, skandal bir biçimde "Bu eylem suç değil" başlığıyla sayfasına taşıdı.

Hürriyet gazetesi başlığında ayrı içinde ayrı bir ifade kullanarak okuyucusunu kandırmaya çalıştı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra aldığı kararla, o güne kadar şahsı ile alakalı hakaret içeren birçok davayı geri çekmişti. Nitekim Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ettiği gerekçeyle yargılandığı iki davada beraat etti.

BAŞLIK AYRI İÇERİK AYRI

Başlığında bu eylem suç değil ifadesi kullanan gazete, içeriğinde ise hakimin verdiği kararın eylemle ilgili olmadığını kendisi de itiraf ediyor. Haberin içeriğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçmesi sonucunda Özkök'ün avukatının beraat talebinde bulunuyor. Yani bu eylem suç değil ifadesi haberin içerisinde de yer almıyor.

Ertuğrul Özkök'ün beraat yalanı!

CEM KÜÇÜK "NORMAL ŞARTLARDA ÖZKÖK'ÜN BU DAVALARDAN BERAAT ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

AHaber'e telefonla bağlanan gazeteci Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 temmuz darbe girişiminden sonra bütün davalarını geri çektiğini, bu nedenle Ertuğrul Özkök'ün davalardan beraat edebildiğini söyledi. Küçük konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: Sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu davayı geri çekmemiş de Ertuğrul Özkök beraat almış gibi bir haber yapılmış. Normal şartlarda Özkök'ün bu davalardan beraat etmesi mümkün değil. Hürriyet her zamanki gibi provakatif haberlerine devam ediyor. Bu kadar olumlu ve iyi bir havayı binbir türlü yalana başvurarak haberlerine devam ediyor. Bunlar bunu geçmişte de yapıyorlardı. Şimdi de yapıyorlar. Olumlu ve ılımlı havayı provakatif başlıklarla suistimal ediyorlar. Cengiz Çandar ile ilgili davada da aynı şeyi yapıyorlar. Ayıp ediyorlar. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlara karşı bir daha bu kadar olumlu yaklaşmayacaktır.

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