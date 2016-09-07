İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak!

İstanbul'un 3 ilçesindeki bazı bölgelerde, cumartesi elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 10 Eylül Cumartesi günü Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi, Mimar Sinan Sokak'ta 00.00-10.00 saatleri arasında, Reşitpaşa Mahallesi İstinye Bayırı Caddesi'nde ise 09.00-17.00 arasında sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kesinti yapılacak diğer ilçe ve bölgeler ise şöyle:

"Bağcılar'da 09.00-13.00 arasında Mahmutbey Mahallesi Devekaldırımı ve Halkalı caddeleri, Servet ve Mehter sokakları, 09.00-16.00 arasında İnönü Mahallesi 30/7., 30/7B1., 30/4A1., 30/6., 29/2., 30/4A, 30/4E, 30/1A, 30/3B, 30/3., 30/1B sokakları.

Büyükçekmece'de 09.00-16.00 saatleri arasında Kumburgaz Mahallesi Buhara, Okul, Silivri, Gökay, Yalı, Vatan 2 caddeleri ile Saygın, Bostan 2, Derin, Zengin 1, Şeker, Elçin 1, Kehribar, Güney, Merve 2, Kılıçdar, Bulut 2, Gök, Özge 2, Volkan, İlkdurak, Tomris ve Sutaşı sokakları."