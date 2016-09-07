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'da terör operasyonu

  • AA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 07:13 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 07:26
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu

Sultangazi'de ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce tespit edilen adreslere özel harekat lerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, Gazi, 75. Yıl ve Yunus Emre mahallelerinde, çevrelerinde zırhlı polis araçlarıyla güvenlik önlemi alınan 10'dan fazla adrese özel harekat polisleri öncülüğünde girdi.

Aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan ekipler, bu kişilerin evleri ve gösterdikleri yerlerde arama yaptı.

kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.