İstanbul'da terör operasyonu

Sultangazi'de polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, Gazi, 75. Yıl ve Yunus Emre mahallelerinde, çevrelerinde zırhlı polis araçlarıyla güvenlik önlemi alınan 10'dan fazla adrese özel harekat polisleri öncülüğünde girdi.

Aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan ekipler, bu kişilerin evleri ve gösterdikleri yerlerde arama yaptı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.